Mi trovo oggi a Trento per lavoro e, passeggiando nel centro storico, mi sono imbattuto in una manifestazione Pro-Pal che ha attirato l’attenzione di cittadini e curiosi. L’evento era presidiato dalle Forze dell’Ordine, baluardo della nostra Repubblica. Le vie principali, solitamente animate da turisti e famiglie, erano occupate da cori, bandiere e striscioni. Ma dietro l’energia della piazza ho colto anche un’altra voce quella, più sommessa ma preoccupata, dei commercianti. Parlando con chi lavora negli esercizi del centro, il malumore è emerso chiaro: “Il locale, di solito pieno ogni sera, oggi è vuoto,” mi confida un cameriere di un locale al centro di Trento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trento, manifestazione Pro-Pal al centro: tra libertà di protesta, crisi per i commercianti e polemiche per un cartello probabilmente antisemita