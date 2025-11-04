Trenord viaggia su WhatsApp | arriva Il mio treno

Sondriotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenord lancia “Il mio treno”, il nuovo servizio di infomobilità su WhatsApp che consente ai passeggeri di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle corse di proprio interesse. Il canale, disponibile da oggi, offre un contatto diretto e personalizzabile per pendolari, viaggiatori occasionali e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

trenord viaggia whatsapp arrivaTrenord viaggia su WhatsApp: arriva “Il mio treno”, nuovo servizio di infomobilità via chat - (FERPRESS) – Milano, 4 NOV – Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il m ... Si legge su ferpress.it

trenord viaggia whatsapp arrivaTrenord viaggia su WhatsApp: nasce “Il mio treno”, il servizio di infomobilità in chat - Da oggi i passeggeri Trenord possono ricevere aggiornamenti sul proprio viaggio direttamente su WhatsApp grazie a “Il mio treno”, il nuovo servizio di infomobilità in tempo reale. telenord.it scrive

Trenord viaggia su Whatsapp, arriva il servizio via chat “Il mio treno” - È il primo operatore ferroviario italiano a fornire ai passeggeri informazioni in tempo reale sul viaggio in treno tramite l’app di messaggistica più usata nel mondo ... Riporta varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Trenord Viaggia Whatsapp Arriva