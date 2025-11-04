Trenord su WhatsApp con Il mio treno nuovo servizio di infomobilità via chat

Ilnotiziario.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenord è anche su WhatsApp, con “il mio treno” un nuovo servizio di infomobilità via chat Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il mio treno”, il servizio di infomobilità su WhatsApp di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

trenord su whatsapp con il mio treno nuovo servizio di infomobilit224 via chat

© Ilnotiziario.net - Trenord su WhatsApp, con “Il mio treno”, nuovo servizio di infomobilità via chat

