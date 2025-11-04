Trenord su WhatsApp con Il mio treno nuovo servizio di infomobilità via chat
Trenord è anche su WhatsApp, con “il mio treno” un nuovo servizio di infomobilità via chat Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il mio treno”, il servizio di infomobilità su WhatsApp di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
"#trenord" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Lecco-Colico, linea chiusa: due weekend senza treni per i cantieri Stop alla circolazione tra Lecco e Colico dal 17 al 19 ottobre e dal 14 al 16 novembre per i lavori di potenziamento infrastrutturale. Previsti bus sostitutivi Trenord - facebook.com Vai su Facebook
Trenord lancia Il mio treno: come funziona il nuovo servizio WhatsApp - it/whatsapp, permette di consultare in temporale tutte le informazioni su orari, binari e aggiornamenti sulla circolazione ... ilgiorno.it scrive
Trenord viaggia su WhatsApp: nasce “Il mio treno”, il servizio di infomobilità in chat - Da oggi i passeggeri Trenord possono ricevere aggiornamenti sul proprio viaggio direttamente su WhatsApp grazie a “Il mio treno”, il nuovo servizio di infomobilità in tempo reale. Come scrive telenord.it
Trenord lancia “Il mio treno”: il primo servizio di infomobilità ferroviaria su WhatsApp in Italia - Il servizio permette a pendolari, viaggiatori occasionali e turisti di ricevere informazioni personalizzate prima, durante e dopo il viaggio, senza la ... radiotsn.tv scrive