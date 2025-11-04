Trenord lancia Il mio treno | come funziona il nuovo servizio WhatsApp

Milano, 4 novembre 2025 – Trenord ha lanciato "Il mio treno", un nuovo servizio di infomobilità su WhatsApp che consente ai passeggeri di ricevere informazioni in tempo reale sullo stato dei treni. Il canale, accessibile tramite QR Code, link o dal sito trenord.itwhatsapp, permette di consultare orari, binari e aggiornamenti sul viaggio prima, durante e dopo la corsa. Nuovo servizio per i viaggiatori. Il servizio, pensato in particolare per i viaggiatori occasionali e per chi preferisce la comunicazione via chat, si affianca all'app Trenord già utilizzata da molti pendolari. Gli utenti possono ottenere informazioni inserendo il numero del treno, le stazioni di partenza e arrivo o utilizzando la geolocalizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

