Treni un altro lunedì nero in Valtellina | guasti e problemi agli impianti dalle prime ore del mattino

Sondrio, 4 novembre 2025 – Quando una giornata inizia male, raddrizzarla è quasi sempre difficile, se non impossibile. Non fa eccezione quella di ieri che, in quanto lunedì, segnava pure l'inizio di una nuova settimana. Il pessimo avvio già all'alba, con la circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Tirano e Colico a causa di un guasto tecnico sulla linea che si è tradotto in pesanti ripercussioni su tutta la tratta con corse soppresse, bus sostitutivi e mega ritardi sino a due ore. Guasto fra le stazioni di Colico e Tirano: treni sostituiti da bus navetta, pendolari appiedati "Appesi a un taxi".

