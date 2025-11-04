tremante sugli scogli davanti al circolo velico monte ardizio donna portata in salvo

Pesaro, martedì 4 novembre 2025 - Era lì, tremante e infreddolita, con i vestiti completamente zuppi d'acqua e le scarpe ancora ai piedi, aggrappata agli scogli a una cinquantina di metri dalla riva, davanti al Circolo Velico Monte Ardizio. Così è stata trovata una donna di circa sessant'anni, avvistata nella tarda mattinata di oggi da alcune persone che hanno subito allertato i soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 11.30, quando la Capitaneria di Porto di Pesaro, guidata dal comandante Nicola Gaudino, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per un soccorso a persona in difficoltà sulla scogliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

