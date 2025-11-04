Tregua in Ucraina! L’annuncio di Crosetto scatena il putiferio

L'Italia ribadisce il suo ruolo attivo nella ricerca di soluzioni di pace in scenari di conflitto internazionale. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l'importanza di consolidare la tregua in Medio Oriente e di favorire iniziative volte a raggiungere un cessate il fuoco anche in Ucraina. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a margine delle celebrazioni del 4 novembre ad Ancona, giornata dedicata alle Forze Armate e alla memoria dei caduti. Leggi anche: Il ministro Guido Crosetto operato d'urgenza al colon Crosetto ha evidenziato che la funzione delle forze armate italiane non si limita alla difesa nazionale, ma si estende al sostegno di processi di pace internazionale.

