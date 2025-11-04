Tredicesima e quattordicesima 2025 quando arriva l'assegno a dicembre e come si calcola l'importo

La tredicesima mensilità arriverà a dicembre 2025 ai dipendenti pubblici e privati e ai pensionati che ne hanno diritto. Per i pensionati i soldi arriveranno l'1 dicembre con il cedolino, per i dipendenti insieme alla busta paga. L'importo dipende dai mesi lavorati durante l'anno, o dal periodo di pensionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

