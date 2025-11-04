Tre incappucciati a Loreto spunta il coltello | ragazzini rapinano l?autista del bus
LORETO L?autobus era ormai vuoto, il motore spento. L?autista stava sistemando lo zaino quando ha visto tre figure incappucciate avvicinarsi in silenzio tra le auto parcheggiate. Non.
Tre incappucciati, a Loreto spunta il coltello: ragazzini rapinano l'autista del bus - L'autista stava sistemando lo zaino quando ha visto tre figure incappucciate avvicinarsi in silenzio tra le auto parcheggiate.