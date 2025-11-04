Tre cuochi triestini insigniti del Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi
Si è tenuta a Roma, ieri lunedì 3 novembre, presso il teatro Ghione, la cerimonia di consegna del Collegium Cocorum, la prestigiosa onorificenza al merito professionale rilasciata dalla Federazione italiana cuochi agli chef che hanno operato per oltre 25 anni nell’arte culinaria, onorando sempre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scopri altri approfondimenti
Orgoglio triestino ai fornelli: 3 chef insigniti del Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi - Un riconoscimento che premia una vita intera dedicata alla cucina e alla valorizzazione della tradizione gastronomica italiana. Segnala triestecafe.it