Tre cuochi triestini insigniti del Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi

Triesteprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta a Roma, ieri lunedì 3 novembre, presso il teatro Ghione, la cerimonia di consegna del Collegium Cocorum, la prestigiosa onorificenza al merito professionale rilasciata dalla Federazione italiana cuochi agli chef che hanno operato per oltre 25 anni nell’arte culinaria, onorando sempre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tre cuochi triestini insignitiOrgoglio triestino ai fornelli: 3 chef insigniti del Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi - Un riconoscimento che premia una vita intera dedicata alla cucina e alla valorizzazione della tradizione gastronomica italiana. Segnala triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Cuochi Triestini Insigniti