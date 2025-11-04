Tre candidati per New York | oggi le elezioni del nuovo sindaco della Grande mela

Ci siamo. Il quattro novembre ci saranno le elezioni del sindaco di New York. Candidato dei democratici è Zohran Mamdani nato in Uganda, figlio dell'accademico Mahmood Mamdani e della regista Mira Nair. Il suo programma elettorale prevede l'introduzione di autobus urbani gratuiti, congelamento degli affitti, assistenza pubblica all'infanzia, diritti LGBTQ e l'introduzione di un salario.

