Tre arrestati a Ceraso in auto con 500 grammi di cocaina

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone, un uomo e due donne, sono state arrestate dai Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I tre, residenti nel Napoletano, sono stati fermati a Ceraso, in provincia di Salerno, durante un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. A seguito della perquisizione dell’auto su cui viaggiavano, i militari hanno rinvenuto circa 500 grammi di cocaina e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre le due donne sono state trasferite presso la casa circondariale di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre arrestati a Ceraso, in auto con 500 grammi di cocaina

