Tre anni fa la morte di Daniele Barioni la comunità rende omaggio al ' suo' tenore

Mercoledì 5 novembre ricorre il terzo anniversario della scomparsa del tenore Daniele Barioni, avvenuta nel 2022. Per celebrarne la memoria, al cimitero di Copparo alle 11, si terrà un momento di commemorazione alla presenza delle autorità civili, dei cittadini e dei componenti dell’Associazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

2 novembre 2007. Sono passati 18 anni dalla nascita al Cielo di don Oreste Benzi, ma la sua presenza è più viva che mai. Del resto lui lo aveva detto, lasciando sul messalino Pane Quotidiano, proprio nel giorno della sua morte, queste parole: «Nel momento - facebook.com Vai su Facebook

Rushdie, "quintetto" sul confine tra la vita e la morte - Per la prima volta dopo Knife, il memoir sull'aggressione che tre anni fa lo lascio' piu' morto che vivo sul palco di un festival letterario nello stato di New York, Salman Rushdie torna alla fiction. ansa.it scrive

Tre anni fa la morte della regina Elisabetta II, nessuna cerimonia ma Harry torna in patria - ll principe Harry tornerà nel Regno Unito per partecipare a una cerimonia di premiazione di beneficenza l'8 settembre, giorno in cui ricorrere il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta ... Da rainews.it

Tre anni fa moriva la Regina Elisabetta, Sabadin a Fanpage: “Così Carlo sta cambiando la monarchia britannica” - Tre anni fa moriva Elisabetta II, una regina che ha segnato profondamente la storia del Regno Unito e, allo stesso tempo, del mondo intero. Come scrive fanpage.it