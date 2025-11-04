Tre anni fa la morte di Daniele Barioni la comunità rende omaggio al ' suo' tenore

Ferraratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 5 novembre ricorre il terzo anniversario della scomparsa del tenore Daniele Barioni, avvenuta nel 2022. Per celebrarne la memoria, al cimitero di Copparo alle 11, si terrà un momento di commemorazione alla presenza delle autorità civili, dei cittadini e dei componenti dell’Associazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tre anni fa morteRushdie, "quintetto" sul confine tra la vita e la morte - Per la prima volta dopo Knife, il memoir sull'aggressione che tre anni fa lo lascio' piu' morto che vivo sul palco di un festival letterario nello stato di New York, Salman Rushdie torna alla fiction. ansa.it scrive

Tre anni fa la morte della regina Elisabetta II, nessuna cerimonia ma Harry torna in patria - ll principe Harry tornerà nel Regno Unito per partecipare a una cerimonia di premiazione di beneficenza l'8 settembre, giorno in cui ricorrere il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta ... Da rainews.it

Tre anni fa moriva la Regina Elisabetta, Sabadin a Fanpage: “Così Carlo sta cambiando la monarchia britannica” - Tre anni fa moriva Elisabetta II, una regina che ha segnato profondamente la storia del Regno Unito e, allo stesso tempo, del mondo intero. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Anni Fa Morte