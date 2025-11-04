Travolti nella notte | la tragedia sul Pambari raccontata dall’unico sopravvissuto
“Dormivano, li abbiamo trovati così. Sepolti sotto due metri e mezzo di neve compatta”. La voce di Valter Perlino è ferma ma rotta dall’incredulità. L’alpinista piemontese è l’unico superstite del gruppo che, nei giorni scorsi, stava tentando la salita al Pambari (6.887 metri), nel Nepal occidentale, insieme a Stefano Farronato e Alessandro Caputo. I due italiani sono stati travolti da una valanga mentre riposavano nella loro tenda tra il Campo 1 e il Campo 2, sorpresi da una nevicata improvvisa che ha stravolto ogni previsione. La storia di Valter: il malore che gli ha salvato la vita. Perlino li aveva lasciati poche ore prima, costretto a tornare a valle a causa di un malore: «Ho avuto una trombosi venosa al piede sinistro mentre stavamo salendo verso il Campo 3, a 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
