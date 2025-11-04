Travertino Living Lab | Così rilanciamo il Piceno

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il travertino come volano per la formazione e l’economia del territorio. Nel progetto presentato ieri dal Consorzio universitario piceno (Cup), Unione montana Tronto Valfluvione e Unicam, tutto questo si fonde in una serie articolata di iniziative che unisce ricerca, didattica, imprese e comunità, per trasformare una risorsa identitaria in motore di sviluppo per il futuro del territorio. "Travertino living lab è l’emblema della sinergia tra enti che spesso si invoca, ma difficilmente trova realizzazione – commenta Roberta Faraotti, presidente del Cup –. La catena istituzionale è partita dall’Unione montana che aveva necessità di mettere a terra dei fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

