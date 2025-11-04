Traversetolo auto esce di strada e si ribalta | conducente trasportato in ospedale
Poco prima delle ore 15.30 di martedì 4 novembre si è verificato un grave incidente stradale nella zona delle colline del torrente Masdone, nel territorio del comune di Traversetolo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
