Gianni Giacobetti Travaglini è il nuovo presidente dell’ Associazione dei Costruttori Edili di Ascoli. L’imprenditore ascolano è alla guida della Travaglini Costruzioni Srl, storica azienda da decenni nella realizzazione di opere civili, industriali e infrastrutturali. Giacobetti Travaglini guiderà l’Associazione per il quadriennio 2025–2029, succedendo a Massimo Ubaldi. Nel suo intervento di insediamento, il neo presidente ha sottolineato la necessità di "rafforzare il ruolo di Ance come voce unitaria delle imprese del territorio, capace di dialogare con le istituzioni e di contribuire in modo concreto alla ricostruzione post-sisma, alla rigenerazione urbana e all’ innovazione sostenibile del settore delle costruzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travaglini alla guida dell’Ance