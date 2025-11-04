Trattore si ribalta lungo la strada da Terni a Vascigliano | necessaria la gru dei vigili del fuoco
Incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina, 4 novembre, lungo la strada provinciale 65 che da Terni porta verso la zona industriale di Vascigliano di Stroncone.In prossimità del bivio per Sant’Antimo, un trattore agricolo con rimorchio a carrello si è infatti ribaltato autonomamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
