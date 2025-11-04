Trattenimento in servizio docenti e ATA fino a 70 anni | non si presenta domanda come funziona

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165), le pubbliche amministrazioni -comprese le scuole - possono, a loro esclusiva discrezione, trattenere in servizio personale dipendente – dirigenziale e non – fino al compimento del 70° anno di età, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali disponibili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pensioni scuola 2026: domande entro oggi 21 ottobre, anche per trattenimento in servizio. Requisiti e modalità - Docenti e ATA che intendono andare in pensione dal 1° settembre 2026 hanno tempo fino a oggi, 21 ottobre, per presentare la domanda. Come scrive orizzontescuola.it

trattenimento servizio docenti ataPensioni docenti e ATA 2026, ecco gli adempimenti delle scuole - Si è conclusa lo scorso 21 ottobre 2025 la procedura di presentazione da parte del personale docente, Ata ed educativo delle ... Scrive orizzontescuola.it

Riforma pensioni, scuola e quota 96: docenti, personale Ata e trattenimento in servizio - Abbiamo parlato in precedenza delle novità apportate dalla riforma della pubblica amministrazione per quanto riguarda il pensionamento anticipato per i docenti e il personale Ata. Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Trattenimento Servizio Docenti Ata