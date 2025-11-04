Trattativa per il rinnovo del contratto incrociano le braccia i farmacisti

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro giovedì 6 novembre le farmaciste ed i farmacisti del settore privato. A Modena lo sciopero interessa potenzialmente circa 150 farmacie quasi 500 addetti. Previsto a Modena un presidio davanti alla sede di Federfarma.Lo sciopero proclamato dalle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

