Trasporti rottura tra Regione Umbria e Trenitalia De Rebotti | Respinte tutte le nostre proposte Poi il mezzo passo indietro

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un muro di "no" che trasforma la rabbia in gesti plateali. L'atteso vertice di ieri a Roma tra i rappresentanti di RFI, Trenitalia e le Regioni Umbria, Lazio e Toscana sul nuovo orario ferroviario si è concluso con il clamoroso abbandono della riunione da parte dell'assessore umbro ai Trasporti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

