Trasporti più cari Marchi 5 Stelle | Aumento oltre l' inflazione e i servizi sono inadeguati

Ferraratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano i biglietti del trasporto pubblico locale e scoppia la polemica. Dopo la notizia (qui tutti i dettagli) relativi alla modifica delle tariffe del servizio degli autobus e delle corriere nel territorio di Ferrara, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Marzia Marchi, chiede lumi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Pi249 Cari Marchi