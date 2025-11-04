Trasporti Nappi Lega | su Circum si passa da balle deluchiane a inadeguatezza di Fico

Puntomagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nappi sui Trasporti: “Caro Roberto Fico, informati prima di ripetere le balle che ti vengono suggerite”. “Caro Roberto  Fico, informati prima di ripetere le balle che ti vengono suggerite. L’arrivo dei nuovi treni della Circum non può mai portare alla frequenza di corse – ogni 15 minuti – di cui parli perché le infrastrutture integrate coi treni – vecchie, malmesse e per giunta mai interessate da manutenzione – non possono minimamente reggere quel ritmo. Se ancora ci fosse stato bisogno di una conferma dell’inadeguatezza e dell’incompetenza del candidato della coalizione di centrosinistra, eccola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

