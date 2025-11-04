Trasporti Ferraro Fdi | Infrastrutture e innovazione per rompere l’isolamento delle aree interne
Tempo di lettura: 2 minuti “Benevento e il Sannio continuano ad essere penalizzati nei collegamenti con Napoli, sia su gomma che su ferro. Ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi è davvero raccapricciante: nel caso in cui sarò eletto in Consiglio regionale, la mia priorità sarà dare risposte immediate ai pendolari della tratta Benevento-Cancello. Non va dimenticata la Benevento-Avellino e, in quest’ottica, il completamento dell’elettrificazione della ferrovia fino a Salerno”. Così Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali in Campania. “Accanto alle infrastrutture tradizionali, però, dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre, immaginando un modello innovativo e sostenibile per le nostre aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
