Trash run favole circolari e orti a scuola | l' educazione ambientale sale in cattedra
La sostenibilità ambientale sale in cattedra con Silea: spettacoli teatrali in classe, orti nei giardini scolastici, laboratori di riciclo, “favole circolari” per i più piccoli, giochi dedicati al riuso e al recupero, analisi delle microplastiche con stereomicroscopi digitali e tanto altro ancora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
