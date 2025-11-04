Trash run favole circolari e orti a scuola | l' educazione ambientale sale in cattedra

La sostenibilità ambientale sale in cattedra con Silea: spettacoli teatrali in classe, orti nei giardini scolastici, laboratori di riciclo, “favole circolari” per i più piccoli, giochi dedicati al riuso e al recupero, analisi delle microplastiche con stereomicroscopi digitali e tanto altro ancora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

