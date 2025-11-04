Trasferito al San Martino il 118 di Lavagna
La centrale del Tigullio accorpata da oggi a quella di Genova. Le automediche restano sul territorio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 11 ottobre, poco prima delle 20, incidente in via Colombo tra Sori e Recco: rianimato sul posto e trasferito d’urgenza al San Martino in codice rosso - facebook.com Vai su Facebook
Trasferito al San Martino il 118 di Lavagna - La centrale del Tigullio accorpata da oggi a quella di Genova. Scrive ilsecoloxix.it
Scontro tra moto e furgone Quarantenne trasferito al San Martino - Le sue condizioni sono comunque ritenute molto serie anche se per fortuna nel trasporto all’ospedale San ... Segnala lanazione.it
Lavagna: la centrale del 118 si trasferisce al San Martino (4 novembre) - Prossimo trasferimento della Centrale 118 del Tigullio nei locali della Centrale 118 di Genova, ubicata presso il Policlinico San Martino. Secondo msn.com