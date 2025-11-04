Trame recensioni e date di uscita di 8 film da non perdere a novembre 2025 su Netflix Prime Sky e le altre piattaforme

Il delirio di onnipotenza di uno scienziato e il dolore della sua creatura "mostruosa" riportata in vita dalla morte. Cosa succede quando l'uomo si sente (un) Dio? Arriva su Netflix (dal 7 novembre) uno dei migliori film visti in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Frankenstein, rilettura di Mary Shelley griffata Guillermo Del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth. Da vedere inoltre sulle varie piattaforme: Fuori (su Sky Cinema e NOW), il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Nouvelle Vague di Richard Linklater (Netflix), Città d'asfalto con Tye Sheridan e Sean Penn (su Prime Video) e lo spy movie Black Bag di Steven Soderbergh con l'inedita coppia irresistibile Michael Fassbender e Cate Blanchett (Sky Cinema e NOW).

