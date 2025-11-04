Trail di San Martino sui sentieri del parco colli Euganei

Torna l'imperdibile appuntamento con il Trail di San Martino: la gara competitiva fuori strada di 17 km e circa 900 mt di dislivello, organizzata dall’Atletico Bastia in collaborazione con Us Acli di Padova, si terrà domenica 9 novembre sui sentieri del Parco Colli Euganei.Il luogo di partenza è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Torna San Martino Bike & Trail, manifestazione agonistica ciclistica e podistica su percorso misto, domenica 9 novembre ad Albiano Magra in occasione di San Martino. In parallelo, pedalata non competitiva con gli Sbikerati Off Ro - facebook.com Vai su Facebook

Allarme San Martino: chiusi i sentieri per i Pizzetti, vallo paramassi e falesie - Dopo il distacco di alcuni grossi massi dal versante sopra la zona delle Caviate, avvenuto nella giornata di domenica 13 ottobre scorso ... Riporta ilgiorno.it

Riaperto dopo un mese il sentiero San Martino - Gli interventi di disgaggio dei detriti e delle rocce pericolanti sono stati ultimati e il sentiero che ... Secondo ilgiorno.it

Crolli dalle pareti del San Martino. Stop sul sentiero del “Viandante“ - Il Sentiero del Viandante è chiuso e non è percorribile nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco e viceversa. msn.com scrive