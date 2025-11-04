Tragico incidente sul lavoro a San Martino di Venezze | muore operaio di 47 anni

La caduta da 10 metri sotto gli occhi di un collega. Un operaio di 47 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre svolgeva lavori di manutenzione all'interno di un capannone. L'intervento dei soccorsi e le indagini. L'uomo, dipendente di una ditta esterna incaricata dei lavori per conto di una cooperativa, stava operando all'interno della struttura quando è avvenuto il tragico incidente. Un collega ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l'allarme.

