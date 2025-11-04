Tragedia sull’Himalaya | il fotografo abruzzese Paolo Cocco trovato senza vita in Nepal

Roma - Un’emergenza in alta quota sul Dolma Khang in Nepal porta alla luce il corpo del giovane alpinista abruzzese, dopo giorni di ricerche bloccate dal maltempo. È stato recuperato il corpo di Paolo Cocco, fotografo originario di Fara San Martino (Chieti) ed ex vicesindaco del comune, travolto da una valanga durante una spedizione sulla montagna himalayana Dolma Khang, situata a 6.300 metri al confine nord del Nepal. Ad annunciarlo è stato il sindaco del paese, Antonio Tavani, in un comunicato ai familiari dell’uomo. Il drammatico episodio, che coinvolge anche il collega abruzzese biologo Marco Di Marcello (37 anni, Teramo), è stato causato da una slavina che si è abbattuta sul gruppo di scalatori nei primi giorni della spedizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia sull’Himalaya: il fotografo abruzzese Paolo Cocco trovato senza vita in Nepal

