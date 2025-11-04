Tragedia sull’Himalaya | almeno tre italiani morti in Nepal tra i dispersi due alpinisti abruzzesi Uno è l’ex vicesindaco di Fara San Martino

C’è grande apprensione in Abruzzo per le sorti di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, originario di Teramo, entrambi dispersi in Nepal dopo una valanga che ha travolto due spedizioni sull’Himalaya. I due facevano parte di un gruppo di alpinisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

+++Tragedia sulla provinciale 65: muore un 49enne+++ L’uomo ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori dalla carreggiata - facebook.com Vai su Facebook

Tocca 60mila euro la raccolta fondi per i tre Vigili del Fuoco imputati per la tragedia del Natisone - la raccolta fondi a sostegno dei tre vigili del fuoco che dovranno rispondere di omicidio colposo per la tragedia del fiume ... rainews.it scrive

Esplosione casolare, Piantedosi: "Arrestate tre persone che si sono rese colpevoli della tragedia" - Era inimmaginabile che ci potesse essere un livello di aggressività di questo tipo" ha spiegato il ministro dell'Interno "Le tre persone che si sono rese colpevoli di ... Come scrive rainews.it