Tragedia sulla Milano-Laghi motociclista perde la vita nello schianto | 4 km di coda

Quicomo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto sull’autostrada A8 Milano-Laghi, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano (direzione Milano), nella mattinata di martedì 4 novembre.L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

tragedia milano laghi motociclistaIncidente alle porte di Milano, morto un motociclista: chiuso un tratto di autostrada (con 4km di coda) - È successo sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza (in direzione Milano) nella mattinata di martedì 4 novembre. Riporta milanotoday.it

tragedia milano laghi motociclistaUomo in moto travolto e ucciso da un tir sull’autostrada A8 a Legnano: traffico in tilt, 8 chilometri di coda - Un motociclista di 58 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente avvenuto stamattina martedì 4 novembre lungo l'autostrada A8 Milano- Come scrive fanpage.it

tragedia milano laghi motociclistaIncidente sull’A8, cade sull’asfalto in moto: muore travolto da un camion - Tragedia in autostrada tra Castellanza e Legnano: la vittima è un 67enne di Busto Arsizio. Lo riporta msn.com

