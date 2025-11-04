Tragedia sulla Milano-Laghi motociclista perde la vita nello schianto | 4 km di coda

Un motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto sull’autostrada A8 Milano-Laghi, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano (direzione Milano), nella mattinata di martedì 4 novembre.L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da. 🔗 Leggi su Quicomo.it