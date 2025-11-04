Tragedia nel Milanese precipita da un ponte sulla ferrovia | morta donna

4 nov 2025

Tragedia nel Milanese nella serata di martedì 4 novembre. A Paderno Dugnano (Milano) una donna è morta, dopo essere stata soccorsa in via Leonardo da Vinci. È precipitata da un ponte sulla ferrovia, cadendo da un'altezza di diversi metri. Lungo la massicciata, poco dopo le 18.30, sono accorsi i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

