Tragedia nel Milanese precipita da un ponte sulla ferrovia | morta donna
Tragedia nel Milanese nella serata di martedì 4 novembre. A Paderno Dugnano (Milano) una donna è morta, dopo essere stata soccorsa in via Leonardo da Vinci. È precipitata da un ponte sulla ferrovia, cadendo da un'altezza di diversi metri. Lungo la massicciata, poco dopo le 18.30, sono accorsi i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Tragedia a Cornaredo, nel Milanese Uno spaventoso incendio è divampato all’alba, intorno alle 4:30, in un appartamento al primo piano di un condominio di sei piani. Le vittime sono un’intera famiglia: padre e madre di 88 e 85 anni e il loro figlio di 45. Le - facebook.com Vai su Facebook
Dramma nel Milanese, donna precipita da un ponte sulla ferrovia: è gravissima - Soccorsi in codice rosso pesanti le ripercussioni per la circolazione ferroviaria con ritardi di oltre mezz'ora martedì sera ... Da milanotoday.it
Tragedia del Ponte Morandi, i parenti delle vittime: “Richieste nel segno del rispetto di chi non c’è più” - Diventa un uomo, sarà lui che dovrà essere qui, in aula al mio posto. ilsecoloxix.it scrive
Recoaro Terme, perde controllo dell'auto e precipita da un ponte, morto 50enne - Un uomo di 50 anni ha perso la vita precipitando dal ponte della Filanda, in via della Resistenza, all’altezza dello stabilimento della Acqua Recoaro ... Segnala rainews.it