Inter News 24 Tragedia Josep Martinez, Chivu spiega come sta emotivamente il portiere e come il gruppo squadra Inter lo stia aiutando. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato della difficile situazione emotiva del portiere Josep Martinez. L’ex difensore ha sottolineato l’importanza per il gruppo di “stargli vicino” e “integrarlo”, definendo l’accaduto un momento “non semplice per nessuno”. Il tecnico della Beneamata ha spiegato che, sebbene le indagini sembrino escludere colpe del giocatore, il fatto che una persona non ci sia più è un peso che “rimarrà sulla coscienza”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tragedia Josep Martinez, Chivu spiega: «Una persona non c’è più e questo gli rimarrà sulla coscienza. Sta a noi aiutarlo e supportarlo, è una cosa più complicata di come qualcuno possa pensare»