Tragedia Josep Martinez Chivu spiega | Una persona non c’è più e questo gli rimarrà sulla coscienza Sta a noi aiutarlo e supportarlo è una cosa più complicata di come qualcuno possa pensare

Inter News 24 Tragedia Josep Martinez, Chivu spiega come sta emotivamente il portiere e come il gruppo squadra Inter lo stia aiutando. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato della difficile situazione emotiva del portiere Josep Martinez. L’ex difensore ha sottolineato l’importanza per il gruppo di “stargli vicino” e “integrarlo”, definendo l’accaduto un momento “non semplice per nessuno”. Il tecnico della Beneamata ha spiegato che, sebbene le indagini sembrino escludere colpe del giocatore, il fatto che una persona non ci sia più è un peso che “rimarrà sulla coscienza”. 🔗 Leggi su Internews24.com

Come sta Josep Martinez? Chivu: "È difficile, non ha colpe ma una persona non c'è più" - Come sta vivendo Josep Martinez i giorni che hanno fatto seguito alla tragedia

CRONACA Tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martínez, portiere dell'Inter, coinvolto in un incidente mortale - Il portiere Josep Martínez è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un anziano di 81 anni.

Inter, Chivu allo scoperto sul dramma umano di Josep Martinez poi a Lautaro dice: "Impara a sorridere" - Il tecnico dell'Inter Chivu parla alla vigilia della gara di Champions con i kazaki dell'Almaty, spiega le scelte di formazione e si prende ogni responsabilità, a Lautaro chiede di sorridere

