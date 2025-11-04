Tragedia in Serbia | l’allenatore del Radnicki muore in panchina aveva solo 44 anni

Mladen Zizovic ha accusato un malore durante la partita contro il Mladost e non ce l’ha fatta: lo sconforto dei giocatori e il comunicato del club Una tragedia ha colpito nella serata di ieri la Serbia e il mondo del calcio. Era in corso la partita tra Mladost e Radnicki 1923, in panchina l’allenatore degli ospiti, in vantaggio per 2-0, si accascia al suolo. Siamo intorno al minuto 22. Mladen Zizovic riceve le prime cure immediate in campo e viene trasportato d’urgenza in ospedale, ma lì non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Aveva solamente 44 anni. Mladen Zizovic (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

