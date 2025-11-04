Tragedia in Serbia | l’allenatore del Radnicki muore in panchina aveva solo 44 anni
Mladen Zizovic ha accusato un malore durante la partita contro il Mladost e non ce l’ha fatta: lo sconforto dei giocatori e il comunicato del club Una tragedia ha colpito nella serata di ieri la Serbia e il mondo del calcio. Era in corso la partita tra Mladost e Radnicki 1923, in panchina l’allenatore degli ospiti, in vantaggio per 2-0, si accascia al suolo. Siamo intorno al minuto 22. Mladen Zizovic riceve le prime cure immediate in campo e viene trasportato d’urgenza in ospedale, ma lì non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Aveva solamente 44 anni. Mladen Zizovic (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
#Serbia, decine di migliaia di #studenti in #piazza a #NoviSad contro Vucic nel giorno della tragedia A Novi Sad, decine di migliaia di studenti e oppositori del presidente serbo Aleksandar Vucic si riuniscono per commemorare il crollo ferroviario che uccise 1 - facebook.com Vai su Facebook
Nella rassegna stampa con @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet: - Le ultime dal M.O. - Serbia: Novi Sad, un anno dopo la tragedia. A Belgrado scontri tra oppositori e lealisti del presidente serbo - El Pais: I giovani sono più di destra che mai. Ecco perché. - X Vai su X
Tragedia in Serbia: l’allenatore del Radnicki muore in panchina, aveva solo 44 anni - Mladen Zizovic ha accusato un malore durante la partita contro il Mladost ed è morto: lo sconforto dei giocatori e il comunicato del club ... Scrive calciomercato.it
Serbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki - Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnicki 1923, morto a 44 anni durante la partita. Riporta tuttomercatoweb.com