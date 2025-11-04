Tragedia in Nepal morti due alpinisti italiani e altri risultano dispersi

Le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che erano impegnati nella scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull’ Himalaya. Da venerdì 31 ottobre se ne erano perse le tracce: i due erano stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). La Farnesina, in una nota ufficiale, ha riferito che il decesso è stato confermato dalle autorità locali. Altri connazionali risultano invece dispersi e le ricerche sono in corso. I connazionali – riferisce sempre la Farnesina – sono stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5mila metri di altitudine). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

