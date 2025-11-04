Tragedia in Nepal morti due alpinisti italiani | altri risultano dispersi

Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato: sono stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia in Nepal, morti due alpinisti italiani: altri risultano dispersi

«La vittima italiana della valanga non sarebbe ancora stata identificata. » La tragedia è avvenuta improvvisamente quando una valanga ha investito il campo base degli alpinisti impegnati nella scalata dello Yalung Ri, in Nepal. Sei persone sono morte sotto l - facebook.com Vai su Facebook

Nepal, morti anche gli altri due dispersi: 5-6 italiani ancora irreperibili, rischio strage - È arrivata la conferma che temevamo: sono morti anche gli altri due dispersi italiani impegnati nella spedizione sul Panbari Himal. Lo riporta thesocialpost.it

Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Segnala iltempo.it

Il racconto dell'amico degli alpinisti morti sull'Himalaya: "Contatto fino a giovedì, poi più nulla" - I contatti con Caputo e Stefano Farronato erano stati persi venerdi' quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. rainews.it scrive