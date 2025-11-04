Tragedia in Nepal morti cinque alpinisti italiani

Cinque italiani morti per le tempeste di neve e le valanghe sulle vette himalayane del Nepal. Lo comunicano le autorità locali, mentre la Farnesina parla ancora di almeno cinque connazionali dispersi. Due sarebbero abruzzesi: una guida e un fotografo. Poche ore fa la Farnesina ha confermato la morte dei due alpinisti sul picco Panbari dei quali non si avevano più notizie da venerdì, da quando una fortissima nevicata li aveva bloccati a 5mila metri d'altezza nel campo uno della vetta. Si chiamavano Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Il primo era un tecnico forestale di Bassano del Grappa, l'altro un maestro di sci a Saint Moritz. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani

+++ TRAGEDIA IN NEPAL, LA FARNESINA CONFERMA: MORTI 2 DEGLI ALPINISTI ITALIANI DISPERSI +++ - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in Nepal, il bilancio si aggrava. Non solo Caputo e Farronato, morti altri tre alpinisti italiani. I locali: "Abbiamo visto i corpi" - Da venerdi' 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Si legge su affaritaliani.it

Tragedia in Nepal: si teme che fra le vittime ci sia un altoatesino - Cinque alpinisti italiani morti in due diverse tragedie sulle montagne nepalesi. Segnala altoadige.it

ALPINISTI Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani: nove le vittime in due incidenti sull’Himalaya - Una violenta tempesta di neve e una valanga hanno ucciso complessivamente nove persone, cinque sono ... Come scrive statoquotidiano.it