Tragedia in Nepal morti cinque alpinisti italiani | nove le vittime in due incidenti sull' Himalaya

Confermato il decesso di Alessandro Caputo e Stefano Farronato: i due sono stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare), mentre stavano scalando il monte Panbari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani: nove le vittime in due incidenti sull'Himalaya

+++ TRAGEDIA IN NEPAL, LA FARNESINA CONFERMA: MORTI 2 DEGLI ALPINISTI ITALIANI DISPERSI +++ - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in Nepal, il bilancio si aggrava. Non solo Caputo e Farronato, morti altri tre alpinisti italiani. I locali: "Abbiamo visto i corpi" - Da venerdi' 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Da affaritaliani.it

Alpinisti italiani Nepal, 5 morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Chi sono le vittime - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Secondo ilmessaggero.it

Nove vittime in due incidenti, cinque italiani morti - In un precedente incidente nel Nepal occidentale, due alpinisti italiani sono morti mentre tentavano di scalare il monte Panbari, alto 6. tio.ch scrive