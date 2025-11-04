Tragedia in Nepal morti cinque alpinisti italiani | nove le vittime in due incidenti nella regione dell' Himalaya

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Caputo e Stefano Farronato sono stati sorpresi da forti nevicate mentre stavano scalando il monte Panbari. Gli altri tre, Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, sono stati travolti da una valanga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tragedia in nepal morti cinque alpinisti italiani nove le vittime in due incidenti nella regione dell himalaya

© Tgcom24.mediaset.it - Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani: nove le vittime in due incidenti nella regione dell'Himalaya

Altri contenuti sullo stesso argomento

tragedia nepal morti cinqueTragedia in Nepal, il bilancio si aggrava. Non solo Caputo e Farronato, morti altri tre alpinisti italiani. I locali: "Abbiamo visto i corpi" - Da venerdi' 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Lo riporta affaritaliani.it

tragedia nepal morti cinqueNEPAL | Tragedia sull’Himalaya: cinque italiani tra le vittime di due incidenti distinti - Le operazioni di recupero dei corpi sono ancora in corso, mentre le autorità nepalesi e la Farnesina stanno ... Come scrive italiachiamaitalia.it

tragedia nepal morti cinqueStrage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Nepal Morti Cinque