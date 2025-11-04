Tragedia in Nepal Marsilio | Trovati e identificati i corpi dei due abruzzesi dispersi

In Nepal sarebbe stato trovato senza vita anche il corpo di Marco Di Marcello, il biologo di 37 anni originario di Teramo che era salito sul Dolma Khang, a 6.300 metri, con Paolo Cocco, 41 anni di Fara San Martino, l'altra vittima abruzzese della tragedia consumatasi sull'Himalaya. Anche il corpo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Tg3. . La tragedia degli alpinisti italiani in #Nepal. - facebook.com Vai su Facebook

Doppia tragedia sulle vette dell’Himalaya: morti cinque alpinisti italiani in Nepal - X Vai su X

Nepal. Marsilio ufficializza: 'Trovati e identificati i due abruzzesi: morti entrambi' - "Sono stati purtroppo identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6. Riporta abruzzolive.tv

Tragedia in Nepal, morti i due dispersi abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello - Tragedia in Nepal, morti due dispersi abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello. Secondo marsicalive.it

Strage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. Riporta unionesarda.it