Tragedia in Nepal il racconto del sopravvissuto | Abbiamo trovato Stefano e Alessandro Dormivano in tenda sepolti da 2 metri di neve compatta

Valter Perlino racconta le ultime ore dei compagni Stefano Farronato e Alessandro Caputo, travolti da una bufera di neve. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tragedia in Nepal, il racconto del sopravvissuto: «Abbiamo trovato Stefano e Alessandro. Dormivano in tenda, sepolti da 2 metri di neve compatta»

Altre letture consigliate

+++ TRAGEDIA IN NEPAL, LA FARNESINA CONFERMA: MORTI 2 DEGLI ALPINISTI ITALIANI DISPERSI +++ - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in Nepal, il racconto straziante del sopravvissuto Valter Perlino: «Li abbiamo trovati. Dormivano in tenda e sono stati sepolti sotto 2 metri di neve compatta» - Il pinerolese Valter Perlino è sopravvissuto e racconta le ultime ore dei compagni Stefano Farronato e Alessandro Caputo, travolti da una bufera di neve ... Lo riporta msn.com

Nepal, la strage delle nevi dopo il ciclone. Disperso il vicentino Stefano Farronato, morto un alpinista italiano - Stefano Farronato l’aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di ... ilgazzettino.it scrive

Il racconto dell'amico degli alpinisti morti sull'Himalaya: "Contatto fino a giovedì, poi più nulla" - I contatti con Caputo e Stefano Farronato erano stati persi venerdi' quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. msn.com scrive