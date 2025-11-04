Tragedia in Nepal il dolore di Marsilio | Due abruzzesi dal valore umano straordinario
In Nepal si spera ancora di trovare in vita Marco Di Marcello, il biologo di 37 anni originario di Teramo che era salito sul Dolma Khang, a 6.300 metri, con Paolo Cocco, 41 anni di Fara San Martino, la vittima abruzzese della tragedia consumatasi sull'Himalaya. La prima drammatica conferma era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tg3. . La tragedia degli alpinisti italiani in #Nepal. - facebook.com Vai su Facebook
Doppia tragedia sulle vette dell’Himalaya: morti cinque alpinisti italiani in Nepal - X Vai su X
Tragedia in Nepal, trovati senza vita i corpi dei due alpinisti abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello - Sono stati purtroppo identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6. Riporta laquilablog.it
Nepal. Marsilio ufficializza: 'Trovati e identificati i due abruzzesi: morti entrambi' - "Sono stati purtroppo identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6. Secondo abruzzolive.tv
NEPAL: MARSILIO PRIMA UFFICIALIZZA POI SI SCUSA, - L’AQUILA – Dopo una giornata convulsa, di notizie e lanci di agenzie poi smentiti, sulle sorti dei due abruzzesi dispersi in Nepal, arrivano anche le scuse del presidente della Regione, Marco Marsilio ... Riporta abruzzoweb.it