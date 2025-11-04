Tragedia in Nepal il dolore di Marsilio | Due abruzzesi dal valore umano straordinario

Chietitoday.it | 4 nov 2025

In Nepal si spera ancora di trovare in vita Marco Di Marcello, il biologo di 37 anni originario di Teramo che era salito sul Dolma Khang, a 6.300 metri, con Paolo Cocco, 41 anni di Fara San Martino, la vittima abruzzese della tragedia consumatasi sull'Himalaya. La prima drammatica conferma era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

