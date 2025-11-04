Calciatori e tifosi sotto shock: la tragedia si è manifestata al 22? del primo tempo. Il tecnico si è improvvisamente accasciato al suolo. Inutile la corsa in ospedale. La Federcalcio: “Profonda tristezza e incredulità” Si è accasciato improvvisamente, mentre era in panchina e stava dando indicazioni ai suoi giocatori. E’ caduto a terra per un malore e non si è più ripreso. Nel giro di pochi secondi l’intero stadio è crollato in un silenzio irreale: tutti si sono resi conto di quello che era accaduto ai bordi del campo di gioco e della tragedia che si era consumata nel giro di pochi secondi. - cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tragedia in campo: allenatore di Serie A muore in panchina durante la partita