Tragedia della solitudine a Torino Barriera di Milano | il cadavere di un uomo in stato avanzato di decomposizione trovato in un appartamento
Il cadavere di un italiano di 46 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nella mattinata di oggi, martedì 4 novembre 2025, in un appartamento al secondo piano del palazzo di corso Vercelli 148 a Torino. L'uomo, che viveva solo, era morto da diverso tempo ma l'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
