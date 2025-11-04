Tragedia alla Torre dei Conti | muore l’operaio Octay Stroici dopo 11 ore sotto le macerie

ABBONATI A DAYITALIANEWS È deceduto all’ospedale Umberto I Octay Stroici, il 66enne operaio romeno rimasto intrappolato per undici ore sotto le macerie dopo il crollo di parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma. Il dramma al pronto soccorso. L’uomo era arrivato al pronto soccorso alle 23.05 in arresto cardiocircolatorio. I sanitari del 118 avevano già iniziato le manovre di rianimazione sul luogo del disastro, proseguite per circa un’ora anche in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, la ripresa dell’attività cardiaca non è avvenuta e il decesso è stato dichiarato poco dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

