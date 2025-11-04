Traffico Roma del 04-11-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma trovati ancora trafficato un raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Flamini e Salaria tra la Bufalotta e lo svincolo A24 e tra la Casilina Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Aurelia la Roma Fiumicino e la via Appia in uscita da Roma ancora trafficate la Flaminia la Salaria è la Tiburtina è uscita da Roma ancora sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e raccordo anulare si sta in fila sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in centro a seguito del parziale crollo della Torre dei conti sono chiuse via Cavour altezza via degli Annibaldi salita del Grillo e l'intero asse di via dei Fori Imperiali deviate tutte le linee bus della zona ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
