Traffico Roma del 04-11-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Flamini e Salaria tra Bufalotta e lo svincolo A24 e tra Appia e la Roma Fiumicino se sta situazione in esterna tra Aurelia e la Roma Fiumicino e poi tra Appia e svincolo A24 per Teramo in uscita da Roma trafficate conclude la Flaminia la Salaria e la Tiburtina è uscita da Roma code anche sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare se sei in fila sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla Salaria in centro a seguito del parziale crollo della Torre dei conti sono chiuse via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi salita del Grillo e l'intero asse di via dei Fori Imperiali deviate tutte le linee bus della zona ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete portare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
