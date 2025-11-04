Traffico Roma del 04-11-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro al seguito del crollo della Torre dei conti sono chiuse via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi salita del Grillo e l'intero asse di via dei Fori Imperiali deve a te tutte le linee bus di lavori di manutenzione straordinaria interessano anche questa notte la panoramica la strada che collega a Piazzale Clodio con via Trionfale E fino al 28 novembre la strada resterà totalmente chiusa nelle due direzioni nella fascia oraria che va dalle 22 alle 6 del mattino e durante la chiusura è modificata anche la viabilità su via Mario colera via Romeo Romei e su via Giovanni Bausan attenzione dunque alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i tram città lo stop Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte Quindi da Atac corse con autobus che coprono le tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

